Орловский Фонд поддержки предпринимательства расплатится по чужим долгам

ФППОО был поручителем ООО «Спецтранс».

ПАО «Сбербанк России» в лице филиала Орловского отделения обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства Орловской области» о взыскании задолженности в сумме 916 789 руб. 59 коп. Требования мотивированы ненадлежащим исполнением заемщиком ООО «Спецтранс» и поручителями принятых на себя обязательств по кредитному договору от 15 июня 2023 года.

Как следует из материалов дела, между ПАО «Сбербанк России» и ООО «Спецтранс» заключен кредитный договор на 2 000 000 рублей (на текущие расходы на 36 месяцев). Заемщик взял на себя обязательства уплатить проценты за пользование деньгами и другие платежи. Поручителями выступили учредитель и руководитель компании Мерцалов Сергей Владимирович, а также Фонд.

Заемщик обязательства по кредитному договору не исполнил. Уже в декабре 2023 года к счетам должника выставлены инкассовые требования о списании задолженности в бесспорном порядке, но не исполнены в связи с отсутствием средств. В том числе имеются ограничения по счету о приостановлении операций со стороны службы судебных приставов и налогового органа. В начале 2024 года в адрес ООО «Спецтранс» и поручителя Мерцалова направлено требование о досрочном возврате задолженности. Игнорирование их послужило поводом для обращения в суд. Определением Советского районного суда Орла приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на денежные средства и имущество ООО «Спецтранс» и Мерцалова С.В. В мае решением суда в пользу ПАО Сбербанк взыскана задолженность по кредитному договору по состоянию на 19 февраля 2024 года в размере 1 888 213 руб. 80 коп. Не дождавшись погашения, в июне Банк направил в НО «ФППОО» требование о возврате задолженности в рамках договора поручительства. Фонд отказался это делать в добровольном порядке. Последовало разбирательство в арбитражном суде.

Ответчик иск не признал, указав, что не представлены доказательства невозможности взыскания задолженности с основного заемщика. Эти доводы подлежат отклонению, посчитал суд. С ФППОО решено взыскать задолженность в сумме 916 789 руб. 59 коп., а также судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 21 336 руб.

По данным kartoteka.ru, ООО «Спецтранс» зарегистрировано в Орле в 2015 году. Уставный капитал – 10 000 рублей. Это микропредприятие специализируется на услугах по грузоперевозкам. Чистая прибыль в 2023 году составила 48 тысяч рублей.

ИА “Орелград”