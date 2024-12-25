На Орловщине проект за 100 миллионов реализуют спустя рукава

«Народный фронт» проверил ситуацию на «Мценской версте».

Напомним, так называется проект по благоустройству улицы Ленина в городе Мценске. Работы должны были завершиться ещё 1 октября. Однако обстановка далека от идеальной.

ОНФ обследовал территорию 20 декабря и сообщил о результатах сегодня. Оказалось, что благоустройство так и не финишировало.

При этом тротуарную плитку кладут при минусовых температурах, невзирая на падающий снег. А на уже уложенном асфальте есть ямы и выбоины.

В итоге «Общероссийский народный фронт» Орловской области обратился к губернатору с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

ИА «Орелград»