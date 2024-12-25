На Орловщине проект за 100 миллионов реализуют спустя рукава

25.12.2024 | 13:50 ЖКХ, Новости

«Народный фронт» проверил ситуацию на «Мценской версте».

Фото: ОНФ в Орловской области

Напомним, так называется проект по благоустройству улицы Ленина в городе Мценске. Работы должны были завершиться ещё 1 октября. Однако обстановка далека от идеальной.

ОНФ обследовал территорию 20 декабря и сообщил о результатах сегодня. Оказалось, что благоустройство так и не финишировало.

При этом тротуарную плитку кладут при минусовых температурах, невзирая на падающий снег. А на уже уложенном асфальте есть ямы и выбоины.

В итоге «Общероссийский народный фронт» Орловской области обратился к губернатору с просьбой взять ситуацию на личный контроль.

ИА «Орелград»


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