«Протон» отбился от претензий Ространснадзора

Дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

Компания обратилась с заявлением о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении. Ответчиком стало Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СФО.

Оспариваемым постановлением АО “Протон” признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 2 14.43 КоАП РФ. У Ространснадзора возникли претензии к нанесению маркировки на светофоры. В апреле 2024 этот факт выявили при проверке на объекте, расположенном в Кемеровской области. Обществу назначено административное наказание в виде предупреждения.

АО «Протон» не согласилось с вынесенным постановлением, в обоснование заявленного требования указало, что Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 “Безопасность автомобильных дорог”, устанавливает только одно требование к месту нанесения маркировки – на само изделие. Как следует из представленных в материалы дела сертификатов, светофоры, произведенные АО «Протон», прошли предусмотренные законодательством процедуры подтверждения соответствия.

При получении светофоров ООО «Кузбасстрафик плюс» проведена проверка приобретаемого товара, в ходе которой установлено, что они без механических повреждений. Имеются паспорта на каждую единицу товара, а также на каждом изделии четкое и ясное изображение единого знака обращения продукции.

Судом установлено, что ни TP ТС 014/2011, ни ГОСТ 33385-2015 не устанавливают конкретное место на светофоре, куда должна быть нанесена маркировка. Техническим регламентом Таможенного союза предусмотрено одно – на само изделие любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы. АО «Протон» маркировка размещена на корпусе за источником света, для сохранности и предотвращения выгорания на солнце.

Отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административных правонарушениях (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). Таким образом, арбитражный суд посчитал, что оспариваемое постановление подлежит признанию незаконным и отмене в полном объеме.

ИА “Орелград”