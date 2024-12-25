«Протон» отбился от претензий Ространснадзора

25.12.2024 | 7:01 Закон и порядок, Новости

Дело рассмотрел Арбитражный суд Орловской области.

ИА “Орелград”

Компания обратилась с заявлением о признании незаконным и отмене постановления по делу об административном правонарушении. Ответчиком стало Межрегиональное  территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СФО.

Оспариваемым постановлением АО “Протон” признано виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 2 14.43 КоАП РФ. У Ространснадзора возникли претензии к нанесению маркировки на светофоры. В апреле 2024 этот факт выявили при проверке на объекте, расположенном в Кемеровской области. Обществу назначено административное наказание в виде предупреждения.

АО «Протон» не согласилось с вынесенным постановлением, в обоснование заявленного требования указало, что Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 014/2011 “Безопасность автомобильных дорог”,  устанавливает только одно требование к месту нанесения маркировки – на само изделие. Как следует из представленных в материалы дела сертификатов, светофоры, произведенные АО «Протон», прошли предусмотренные законодательством процедуры подтверждения соответствия.

При получении светофоров ООО «Кузбасстрафик плюс» проведена проверка приобретаемого товара, в ходе которой установлено, что они без механических повреждений. Имеются паспорта на каждую единицу товара, а также на каждом изделии четкое и ясное изображение единого знака обращения продукции.

Судом установлено, что ни TP ТС 014/2011, ни ГОСТ 33385-2015 не устанавливают конкретное место на светофоре, куда должна быть нанесена маркировка. Техническим регламентом Таможенного союза предусмотрено одно – на само изделие любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока службы. АО «Протон» маркировка размещена на корпусе за источником света, для сохранности и предотвращения выгорания на солнце.

Отсутствие состава административного правонарушения является обстоятельством, исключающим производство по делу об административных правонарушениях (п. 2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ). Таким образом, арбитражный суд посчитал, что оспариваемое постановление подлежит признанию незаконным и отмене в полном объеме.

ИА “Орелград”


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования