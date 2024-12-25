Облик города Орла в 2025 году обновят за 4,5 миллиарда рублей

Три четверти запланированных средств поступят из федерального бюджета.

Мэр Юрий Парахин в новой редакции утвердил адресную инвестиционную программу города Орла на 2024-2028 годы. Решение принято «в целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения стратегической цели повышения качества жизни населения города Орла». Так, в новой редакции изложен пункт о финансировании, актуализирован и перечень основных мероприятий муниципальной программы.

Ее ответственным исполнителем является управление строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Орла. Цель заключается в создании материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, в том числе поставлены такие задачи: повышение уровня обеспеченности горожан объектами социальной и инженерной инфраструктуры; развитие дорожно-транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономики; строительство объектов в рамках реализации национальных проектов; сокращение объемов незавершенного строительства.

Общий объем финансирования программы на 2024-2028 годы прогнозируется в сумме 18,415 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 13,81 миллиарда рублей, за счет средств бюджета Орловской области – 4,006 миллиарда рублей. Доля средств бюджета города Орла составляет 516,213 миллиона рублей, внебюджетных источников – 81,305 миллиона рублей.

Если в 2024 году объем финансирования составил 1,544 миллиарда рублей, то в 2025 году он планируется в сумме 4,51 миллиарда рублей, то есть финансирование по сравнению с 2024 годом увеличится в 3 раза. Произойдет это в основном за счет помощи из федерального бюджета. Город планирует получить из федеральной казны 3,775 миллиарда рублей, из бюджета Орловской области – еще 581,046 миллиона рублей. Из своей казны в 2025 году город добавит 128,525 миллиона рублей, а из внебюджетных источников должно потупить 25,79 миллиона.

Деньги будут направлены на строительство улично-дорожной сети местного значения, сети инженерно-технического обеспечения и сети газораспределения для объектов индивидуальной жилой застройки в Северном районе, строительство объектов на улицах Кузнецова и Витольда Почернина, реконструкцию объекта на улице Авиационной, на окончание реконструкции моста через реку Орлик в створе улицы Колхозной и многое другое.

ИА «Орелград»