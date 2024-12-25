В Орле иностранные студенты выбрали любимый город

Орловский облизбирком провел необычные выборы.

Избирательная комиссия Орловской области провела в Фундаментальной библиотеке ОГУ им. И.С. Тургенева модельный избирательный интенсив. В нем приняли участие иностранные студенты, обучающиеся в Орле. Мероприятие прошло на дискуссионной площадке «Содействие развитию и взаимообогащению национальных культур, совершенствование форм социально-культурной адаптации иностранных граждан» в рамках Гражданского Форума национального единства.

В качестве модератора выступила руководитель регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России» Галина Глазова. Она и другие специалисты рассказали иностранным студентам об особенностях избирательной системы России, после чего те перешли от теории к практике. Им было предложено принять участие в выборах любимого города, правда, ограничив выбор пределами Бирюзового кольца, и оценить достопримечательности орловских городов.

«Граждане иностранных государств получили представление о работе комплекса обработки избирательных бюллетеней и увидели автоматизированный подсчет голосов, – сообщает Избирательная комиссия Орловской области. – Участковая избирательная комиссия была создана из числа студентов. Наибольшим количеством голосов любимым городом был избран Орел». Затем иностранные студенты получили возможность задать вопросы сотрудникам облизбиркома.

Тем временем свой пятилетний юбилей отметил образовательный центр «Созвездие Орла», и облизбирком стал одним из тех, кто поздравил учреждение с первой круглой датой. Ведь на базе этого центра неоднократно проводились мероприятия по формированию активной гражданской позиции молодежи. К примеру, совместно с Избирательной комиссией Орловской области здесь проводились «Выборы любимого писателя – орловца» и интеллектуальный турнир «Правовой биатлон».

ИА «Орелград»