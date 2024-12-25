Путь страны после смерти Ленина обсудили орловцы

Сразу несколько орловских студентов получили дипломы различных степеней.

Молодежь из Орловской области приняла участие во Всероссийской научной конференции «Социалистическое строительство после смерти «вождя»: социально-экономическое, политическое и культурное развитие СССР в 1924-1991 гг.». Как пояснили в Орловском государственном университете имени Тургенева, ключевые моменты и тенденции, определившие развитие нашей страны в период, последовавший за смертью Владимира Ленина обсудили ведущие историки, социологи и культурологи вузов России. Доклады освещали различные аспекты социалистического строительства, включая его влияние на экономику, политическую систему и культурную жизнь.

«Среди выступающих были как опытные исследователи, так и молодые ученые-студенты, проявившие свои навыки научно-исследовательской деятельности в рамках конкурса студенческих научно-исследовательских работ «От Ленина к новому поколению. Взгляд молодых исследователей на путь СССР в эпоху социализма», – отметили в ОГУ. – Каждый из участников внес свой вклад в обсуждение важных вопросов: как менялась социальная структура общества, какие экономические реформы проводились и до какой степени они были успешными, каковы были основные культурные достижения того времени».

Кроме того, конференция стала важной площадкой для обмена мнениями и опытом, углубления исследований по данной теме и выявления новых направлений для будущих научных работ. В рамках конференции были подведены итоги студенческого конкурса, в котором отметились и орловцы. Так, диплом 1-й степени получил студент ОГУ Максим Казанцев за доклад «Предпосылки экономической реформы в СССР в 1921-1924 гг.». Речь идет о новой экономической политике, известно как НЭП. Она проводилась в переходный от капитализма к социализму период и была названа новой, чтобы отличать ее от экономической политики периода Гражданской войны 1918-1920.

Новая экономическая политика начала осуществляться в 1921 году по решению Десятого съезда РКП(б). Как писали в советских учебниках, завершилась она во второй половине 1930-х годов победой социализма в СССР. Сущностью НЭПа было «укрепление союза рабочего класса с крестьянством на экономической основе, установление связи социалистической промышленности с мелкотоварным крестьянским хозяйством путем широкого использования товарно-денежных отношений, вовлечение крестьян в социалистическое строительство».

Сам Ленин характеризовал НЭМ как «максимальный подъем производительных сил и улучшение положения рабочих и крестьян». НЭП допускал некоторое развитие капиталистических элементов «при сохранении командных высот народного хозяйства в руках государства диктатуры пролетариата». В октябре 1921 года был создан Госбанк, на который возлагалась задача государственного урегулирования денежного обращения. А в конце 1922 года были выпущены первые устойчивые денежные знаки в золотом исчислении — червонцы, что обеспечило твердый валютный курс рубля на мировом рынке.

Возвращаясь к итогам конференции, добавим, что диплом 2-й степени получил Максим Барыкин из ОГУ за доклад «Ленинская политика индустриализации и ее осуществление на Орловщине в 1920-30-е гг.», диплом 3-й степени – Максим Трофимов из ОГУ за доклад «Влияние произведений В.И. Ленина на идеологию и пропаганду в СССР в 1920-70-е гг.».

ИА «Орелград»