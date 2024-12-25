«Орелоблохотучреждение» выполнило требования КСП

Контролирующий орган рассказал о «работе над ошибками».

Как уже рассказывал «Орелград», Контрольно-счетная палата Орловской области проверила работу государственного казенного учреждения «Орелоблохотучреждение». В частности, проверялось расходование бюджетных средств на реализацию государственной программы «Охрана окружающей среды, рациональное использование природных ресурсов и экологическая безопасность Орловской области». В 2023 году учреждению было выделено 5,949 миллиона рублей на осуществление полномочий в области охраны и использования охотничьих ресурсов, 8,431 миллиона рублей – на обеспечение его деятельности и 200 тысяч рублей – на проведение биотехнических мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий.

Учреждение освоило 14,241 миллиона бюджетных рублей, из которых расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда составили 10,957 миллиона рублей. То есть 75 процентов средств было потрачено «на себя». Основные нарушения КСП выявила при проверке бухгалтерии. Сообщалось, например, что к началу 2024 года на балансе учреждения числились основные средства на сумму 14,781 миллиона рублей, остаточная стоимость которых составляла всего 2,68 миллиона рублей. Аудиторы пришли к выводу, что в учреждении «не на должном уровне осуществляется учет основных средств, на объектах основных средств, находящихся на балансе учреждения, в большинстве случаев отсутствуют инвентарные номера».

Как сообщает КСП, выявленные при проведении контрольного мероприятия нарушения действующего законодательства послужили основанием для внесения представления в адрес руководителя КУ ОО «Орелоблохотучреждение». По итогам исполнения требований Контрольно-счетной палаты уже приняты меры. В частности, в учреждении была проведена работа по «информированию сотрудников о порядке учета, использования и обеспечения сохранности объектов основных средств, находящихся на балансе учреждения».

Также проведена работа по устранению нарушений в сфере бухгалтерского учета. В соответствие с требованиями трудового законодательства приведены распорядительные документы о возложении обязанности на сотрудников выполнять дополнительную работу. Ранее КСП установила, что в нарушение требований статей 60.2 и 151 Трудового кодекса Российской Федерации приказы руководителя при возложении дополнительной работы на сотрудников учреждения не содержат срок, в течение которого работник обязан выполнять дополнительную работу.

ИА «Орелград»