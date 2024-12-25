Беспорочные орловцы смогут потрудиться в коллегии судей

В регионе стартовал конкурсный отбор для назначения в состав квалификационной коллегии судей Орловской области.

Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления известил о старте приема документов о кандидатах для их назначения представителями общественности в квалификационную коллегию судей Орловской области. Прием документов продлится по 2 января 2025 года. По условиям конкурсного отбора, принять участие в нем вправе граждане Российской Федерации, достигшие 35 лет, имеющие высшее юридическое образование.

Как отметили в пресс-службе губернатора, рассматриваться будут документы соискателей, не совершивших порочащих их поступков, не замещающих государственные или муниципальные должности, не являющихся руководителями организаций и учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, адвокатами и нотариусами.

«Персональные кандидатуры для назначения представителями общественности в квалификационную коллегию судей Орловской области предлагают общественные объединения, зарегистрированные на территории Орловской области, и трудовые коллективы юридических лиц, зарегистрированных на территории Орловской области», – следует из конкурсной документации.

Документы общественные объединения и трудовые коллективы должны направлять на имя губернатора. В их числе должен быть протокол собрания о выдвижении кандидата для назначения в квалификационную коллегию судей Орловской области, письменное заявление кандидата о его согласии на назначение, анкета с биографий кандидата, характеристика с его последнего места работы, письменное согласие кандидата на обработку его персональных данных и др.

Для направления губернатору документов о кандидатах для назначения представителями общественности в квалификационную коллегию судей, по сути, отведено 10 календарных дней. По условиям, документы, представленные позднее установленного срока, а также не отвечающие требованиям рассматриваться не будут. Их вернут отправителям, то есть общественным объединениям и трудовым коллективам, с указанием причин возврата.

ИА «Орелград»