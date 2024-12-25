Орловские профсоюзы займутся молодежью

Сразу два знаковых соглашения подписали профорганизации.

Как сообщает Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО), сразу два соглашения о сотрудничестве были подписаны в ходе заседания президиума этой организации. Оба напрямую касаются молодежи. Так, в первом случае ФПОО заключила соглашение с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» в Орловской области. Документ скрепили своими подписями руководители указанных организаций Николай Меркулов и Антон Гомозов соответственно.

Второе соглашение Федерация профсоюзов заключила с региональным департаментом молодежной политики и реализации патриотических проектов. В данном случае его подписали Николай Меркулов и руководитель департамента Ирина Самотолкина. В ФПОО подчеркнули, что оба соглашения направлены на развитие и поддержку молодежных инициатив.

«Основное внимание будет уделяться совместному проведению мероприятий, направленных на воспитание у молодых людей чувства ответственности за будущее своей страны и патриотизм, развитие их лидерских качеств и социальной активности. Уверены, что реализация этих соглашений станет важным шагом к созданию благоприятной среды для развития и самореализации молодого поколения, а также внесет свой вклад в социальное и культурное развитие Орловской области», – рассказали в Федерации профсоюзов.

Ранее соглашение о сотрудничестве подписали уполномоченный по правам человека в Орловской области Наталия Балашова и руководитель территориального органа Росздравнадзора по Орловской области Михаил Михейкин. Как сообщали в аппарате омбудсмена, процедура подписания документа состоялась в рамках рабочей встречи, в ходе которой стороны обсудили вопросы взаимодействия при рассмотрении обращений граждан, а также подготовку предложений в органы специальной компетенции по вопросам защиты прав человека.

ИА «Орелград»