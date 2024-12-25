Уникальный документ Петра Столыпина показали в Орле

В Орле хранится аттестат зрелости, выданный Столыпину в 1881 году.

Государственный архив Орловской области показал уникальный документ, который хранится в его фондах. Речь идет об аттестате зрелости, выданном Петру Аркадьевичу Столыпину Орловской губернской гимназией 3 июня 1881 года. Как пояснила главный архивист ГА ОО Мария Токолова, Столыпины приехали на жительство в Орел в 1879 году, когда глава семьи Аркадий Дмитриевич Столыпин высочайшим приказом был назначен генерал-адъютантом и командиром 9-го армейского корпуса.

«До этого Столыпины проживали в Вильно, – рассказывает Мария Токолова. – В Орел Петр Аркадьевич приехал 17-летним юношей. После 6 лет обучения в Виленской гимназии он с братом Александром поступил в Орловскую губернскую гимназию. В ней он обучался два года. В его аттестате зрелости отличные оценки выставлены по французскому языку, физике и математической географии. На хорошо отмечены знания по математике, истории, географии, немецкому и греческому языкам».

В аттестате записано, что Столыпин во время учебы в гимназии имел отличное поведение, «проявил прилежание и любознательность вполне удовлетворительные». По окончании Орловской губернской гимназии Петр Столыпин поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета. Аттестат, который хранится в Орле, неоднократно использовался в различных выставочных проектах.

Петр Столыпин вошел в историю как видный государственный деятель и великий реформатор, сыгравший значительную роль в подавлении революции 1905-1907 годов. В апреле 1906 года Столыпин по воле императора Николая II занял министра внутренних дел России. Зимой 1907 года правительство было распущено вместе с Государственной думой I созыва, а Столыпин был назначен председателем Совета министров. В 1907-1909 годах он инициировал проведение судебной реформы.

Итогом стало принятие в 1907 году закона о военно-полевых судах, который вводил жестокие наказания за совершение тяжких преступлений. За два с половиной года военно-полевыми судами было вынесено около двух тысяч смертных приговоров. Столыпина резко критиковали за жесткость, но критикам он отвечал уверенно и спокойно. Так, крылатыми стали его фразы: «Не запугаете!», «Сначала успокоение, потом реформы» и «Им нужны великие потрясения — нам нужна Великая Россия!».

Бесстрашие Столыпина стало легендой, за 10 лет, проведенных на видных государственных постах, он пережил 10 покушений. Роковым стало 11 покушение, совершенное 1 сентября 1911 года в Киеве. В оперном театре анархист Дмитрий Богров стрелял в Столыпина, который получил тяжелое ранение, от которого умер спустя четыре дня.

ИА «Орелград»