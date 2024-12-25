Орловский губернатор повысил тариф на капремонт

Размер ежемесячного взноса вырос на 88 копеек с квадрата.

Андрей Клычков уже утвердил соответствующее постановление. Однако оно вступит в силу только с 1 января.

Минимальный размер взноса вырос с 11 рублей 68 копеек до 12 рублей 56 копеек — с одного квадратного метра общей площади помещения.

В официальном прогнозе, который прилагается к постановлению, указано, что тариф будет расти и далее. Ожидается, что к 2044-му году минимальный размер взноса на капремонт в Орловской области составит 26 рублей 44 копейки.

Напомним, в будущем году областной фонд капитального ремонта планирует сделать работы в 195-ти домах, собственники которых делают отчисления на счёт регионального оператора.

ИА «Орелград»