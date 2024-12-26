В Орле на Колхозный мост вернулись маршрутки

Однако не все автобусы возвратились к первоначальным схемам движения.

Пока что это сделала только маршрутка №12 («Переулок Бетонный — улица Цветаева»). С 25-го декабря она снова следует через Колхозный мост.

Маршрутка №30 («Микрорайон Зареченский — Наугорское шоссе») пока что по-прежнему объезжает мост по 2-й Пушкарной улице. В мэрии Орла пояснили, что таковы условия контракта, заключённого с перевозчиком.

Что касается автобусного маршрута №246 («Орёл — Нарышкино»), то он относится уже не к внутригородским, а к межмуниципальным. Движение по нему контролирует Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации строительных программ Орловской области. Пока что департамент не сообщал о каких-либо изменениях, связанных с маршрутом.

Напомним, что движение через мост возобновилось накануне, примерно на два месяца раньше запланированного срока. Работы выполняло ООО «Уваровская механизированная колонна №22». Они обошлись бюджету в 274 миллионов рублей.

На весну ближайшего года запланированы по благоустройству территории, прилегающей к мосту.

ИА «Орелград»