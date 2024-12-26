«Орелфармация» засудила поликлинику за неправильные рецепты

Государственное унитарное предприятие взыскало причиненный ему ущерб.

Иск рассмотрел Арбитражный суд Орловской области. Ответчиком стало БУЗ ОО «Поликлиника №3». Как следует из материалов дела, в пункт № 11 ГУП ОО «Орелфармация» 13 июня и 11 июля 2023 года поступили рецепты на лекарственный препарат МНН Акалабрутиниб (Калквенс) (капсулы, 100 мг). Причин для отказа в отпуске лекарства пациенту не было обнаружено. Сотрудник аптечного пункта передал препарат. Однако департаментом здравоохранения Орловской области по результатам медикоэкономической экспертизы были отклонены вышеуказанные рецепты на общую сумму 765 259 руб. 20 коп., так как в них неправильно установили источник финансирования льготы для обеспечения гражданина. «Орелфармация» вернула деньги депздраву. Предприятие направило письмо поликлинике о возмещении стоимости лекарственных препаратов, однако оно было оставлено без удовлетворения. Это послужило поводом для обращения в арбитраж.

Сторонами не оспаривалось, что гражданин имеет право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. Вместе с тем, БУЗ ОО «Поликлиника № 3» рецепты были выписаны по региональной льготе, хотя он является “федеральным” льготником. Выбор источника финансирования – задача медицинской организации. Более того, проверка сведений, внесенных в рецепт врачом на основании информации, содержащейся в амбулаторной карте пациента (код льготника, заболевание, источник финансирования) для специалистов аптечного пункта законодательно не предусмотрена и не доступна.

С поликлиники решено взыскать полную сумму ущерба, причиненного в результате неправильного оформления рецептов.

ИА “Орелград”