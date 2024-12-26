«Орелтекмаш» отсудил акции молчаливых акционеров

Решение принял арбитражный суд.

Компания просит признать бесхозяйными акции, принадлежащие 180 гражданам, которые не проявляли интереса к делам общества и не участвовали в его жизни. Также возвращались невостребованными отчисляемые дивиденды.

Суд установил, что реестр акционеров ведет «Орел-Реестр». АО «Орелтекмаш» было создано в 1993 году, путем приватизации госпредприятия «Орловский завод «Текмаш». Некоторые граждане, несмотря на отсутствие активности как акционеры, до сих пор числятся в реестре. Ни они, ни их наследники не получали дивиденды и не предоставляли обновленные данные.

В суде были запрошены сведения о смерти граждан и их наследниках для рассмотрения дела. Арбитраж разделил требования на три части: указал на права государства, признал право компании, отказал в удовлетворении требований.

В первом варианте, в случае смерти акционеров АО «Орелтекмаш» и отсутствия наследников, акции переходят в собственность Российской Федерации как выморочное имущество. Однако уполномоченные лица не обладали информацией для оформления наследственных прав и не могли распоряжаться этими акциями. Заявитель не предоставил доказательств направления дивидендов и уведомлений в адрес МТУ Росимущества. В отношении 89 имен заявление оставлено без рассмотрения.

Признаны бесхозяйными акции 78 граждан. В этих случаях не были приняты меры по оформлению в собственность. Акции решено передать АО «Орелтекмаш» путем списания с лицевых счетов перечисленных лиц и зачисления на казначейский счет эмитента АО «Орелтекмаш». Всего около 250 акций.

Также судом установлено, что открыты наследственные дела в отношении 13 лиц. В удовлетворении требований к ним отказано.

Напомним, АО «Орелтекмаш» входит в состав Корпорации «Проект-техника». Выпускает востребованную продукцию гражданского и двойного назначения. На предприятии трудятся более 400 человек.

ИА “Орелград”