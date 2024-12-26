Техобслуживание машин чиновников обойдётся в 8,5 миллиона

“Орловское автохозяйство” уже заключило контракт.

Исполнителем стал Виктор Петрович Бутусов. Он является победителем (и единственным участником) соответствующего электронного аукциона.

На сайте госзакупок указано, что цена контракта – ровно 8,5 миллиона рублей, что соответствует начальной (максимальной) стоимости задания.

Подрядчик берёт на себя оказание разнообразных услуг по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств, входящих в парк предприятия. Напомним, речь идёт о служебных автомобилях орловских чиновников.

Контракт заключается на весь следующий год.

Напомним, в 2022-м году выяснилось, что в распоряжении орловских госслужащих имеется служебная люксовая иномарка Genesis G90, которая не приобреталась через официальные государственные закупки. Губернатор Андрей Клычков заявил, что автомобиль преподнесли в дар представители предпринимательского сообщества.

ИА “Орелград”