В Орле согласовали строительство комплекса для созревания сыра

Объекты будут располагаться в переулке Артельный.

Проект соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику и получил одобрение администрации. Комплекс ООО «Орел» будет состоять из одноэтажного, трёхэтажного и четырёхэтажного зданий, общей площадью 8591,44 кв. м. Строительство планируется на участке с кадастровым номером 57:25:0040215:329.

ООО «Орел» ГК «Сыробогатов» продолжает работы в рамках проекта по наращиванию мощностей с целью производства новых видов молочной продукции и сыра. Инвестиции в 2024 году составили 2,15 млрд рублей, сообщал в конце 2024 года Портал Орловской области.

ИА “Орелград”