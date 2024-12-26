В Орле согласовали строительство комплекса для созревания сыра

26.12.2024 | 6:07 Новости, Строительство, Экономика

Объекты будут располагаться в переулке Артельный.

Фото: ИА «Орелград»

Проект соответствует требованиям к архитектурно-градостроительному облику и получил одобрение администрации. Комплекс ООО «Орел» будет состоять из одноэтажного, трёхэтажного и четырёхэтажного зданий, общей площадью 8591,44 кв. м. Строительство планируется на участке с кадастровым номером 57:25:0040215:329.

ООО «Орел» ГК «Сыробогатов» продолжает работы в рамках проекта по наращиванию мощностей с целью производства новых видов молочной продукции и сыра.  Инвестиции в 2024 году составили 2,15 млрд рублей, сообщал в конце 2024 года Портал Орловской области.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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