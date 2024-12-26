В Орле открыли памятник пограничнику Михаилу Поспелову

Он является прототипом Павла Верещагина из «Белого солнца пустыни».

Скульптуру установили в сквере Пограничников, который находится по соседству со зданием Администрации Орла. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Открытие памятника стало возможным благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Соответствующее решение приняли на градостроительном совете — с участием архитекторов и историков.

Высота скульптуры — 2,4 метра. Она выполнена из бронзы. Автором памятника является Юрий Киреев.

Михаил Поспелов родился в Орле в 1884-м году. Он служил в пограничной страже Российской империи, а затем – в пограничных войсках СССР. С 1925 по 1933 годы принимал активное участие в борьбе с антисоветскими движениями в Средней Азии. Ушёл в отставку в звании полковника. В годы Великой Отечественной войны руководил пожарной охраной города Ташкента.

Для Пограничных войск Поспелов является одной из самых ярких и значимых исторических фигур. Известно, что сценарист фильма «Белое солнце пустыни» Валентин Ежов специально приезжал в Среднюю Азию и собирал воспоминания о нашем земляке, чтобы потом использовать их при создании образа Павла Верещагина.

ИА «Орелград»