Отравление семьи газом может вылиться в уголовное дело

26.12.2024 | 12:39 Закон и порядок, Новости, Происшествия

Прокуратура Орловской области проводит проверку.

Фото: ИА «Орелград» (иллюстративное)

Напомним, об инциденте стало известно накануне.

Известно, что семья из четырёх человек проживала на Комсомольской улице. Двоих детей и двоих взрослых удалось спасти только благодаря оперативной и профессиональной работе медиков.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, сейчас ведомство проводит проверку данного случая. Причём — по поручению главного регионального прокурора Алексея Тимошина.

Ведомство проверяет соблюдение законодательства при обслуживании жилого дома, где проживает семья. Также прокуратура даст оценку действиям или бездействию ответственных должностных лиц, которые должны контролировать эксплуатацию газового оборудования.

«При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – добавили в пресс-службе орловского органа надзора.

ИА «Орелград»


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