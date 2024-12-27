В Орле лужа с Бурова добралась до арбитражного суда

27.12.2024 | 7:05 ЖКХ, Новости

Арбитраж рассмотрел дело о дефектах дворового ремонта.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ответчиком по делу выступал индивидуальный предприниматель Дмитрий Сергеевич Туфанов. Иск подал “Объединённый муниципальный заказчик”.

В 2021-м году ОМЗ заключил с ИП контракт на ремонт двора по улице Бурова, 32. Сам ремонт происходил в 2022-м. Работы обошлись бюджету примерно в 6,1 миллиона рублей.

В 2023-м прокуратура выявила дефекты дворового ремонта. Так, оказалось, что в районе подъезда №3 “имеется латка асфальтового покрытия”, причём её края не загерметизированы. В районе подъездов №4 и №5 обнаружились водные линзы – глубиной 2 и 0,9 сантиметров соответственно.

Тогда надзорный орган подал административный иск. Суд вынес решение об устранении выявленных недостатков. После этого, получив сигнал от службы судебных приставов, “Объединённый муниципальный заказчик” сначала отправил Туфанову досудебную претензию (которая осталась без ответа), а затем обратился в арбитраж.

В итоге Арбитражный суд также встал на сторону заказчика работ. Исправить дефекты нужно будет до 1 июня следующего года, так как проводить такие работы в зимнее время не представляется возможным из-за погодных условий (на это указал ответчик). Кроме того, ИП придётся уплатить судебную пошлину в размере 50 тысяч рублей.

ИА “Орелград”


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