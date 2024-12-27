Экс-полицейскому дали 9,5 лет по делу «Щёлково Агрохим»

Также бывшего сотрудника орловской полиции оштрафовали на 4 миллиона рублей.

Бывшего сотрудника МВД признали виновным в покушении на получение взятки, её получении и в превышении должностных полномочий. Отметим, что речь идёт не о рядовом страже закона и порядка — мужчина занимал пост начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции отделения полиции по Орловскому муниципальному округу.

Преступные действия имели место в период с апреля по сентябрь 2022 года. Как сообщает орловское Управление Следственного комитета России, тогда действующему полицейскому стало известно, что группа лиц совершила хищение прав собственности на 16 объектов недвижимости и прав долгосрочной аренды земельного участка. На самом деле похищенное принадлежало акционерному обществу «Щёлково Агрохим».

Полицейский потребовал от одного из членов группы взятку — около 6 миллионов 200 тысяч рублей. В обмен на это он попытался договориться с представителем компании и заключить договор на аренду недвижимости, чтобы «задним числом» превратить преступление в легальное действие и освободить своего «клиента» от уголовной ответственности.

Однако планы не осуществились. Переговорщик в погонах сам оказался на скамье подсудимых. Что касается дела о хищении прав «Щёлково Агрохим», то оно было возбуждено, расследовано и рассмотрено, по нему уже вынесены приговоры за мошенничество.

Также экс-полицейский из Орловского округа признан виновным по ещё одному эпизоду. В августе 2023-го года он получил взятку в 400 тысяч рублей. Средства передал директор одного из садовых товариществ. Это являлось незаконной платой за отказ в возбуждении дела о хищении денежных средств.

В итоге бывшему полицейскому дали 9 лет и 6 месяцев строгого режима, а также выписали штраф в 4 миллиона рублей.

«Предварительное следствие осуществлялось при оперативном сопровождении УФСБ России по Орловской области», – отметили в СКР.

ИА «Орелград»