Правительство России отняло у Орловщины деньги на чистую воду

27.12.2024 | 13:45 ЖКХ, Новости

Федеральные субсидии перераспределили в пользу других регионов.

Фото: ИА “Орелград” / Числова Светлана

Кабинет министроов перераспределил субсидии, запланированные в рамках федерального проекта «Чистая вода». Речь идёт о средствах, выделяемых на следующий год.

10 субъектов получат дополнительные средства в размере 1,4 миллиарда рублей. 16 регионов, наоборот, лишились уже ожидаемых субсидий — всего около 1,6 миллиардов рублей.

В последней группе оказалась и Орловская область. Федеральное правительство решило не выделять нашему субъекту 109 миллионов 358 тысяч 800 рублей — вопреки изначальным планам.

Из наших соседей по ЦФО субсидий лишились Московская, Калужская, Костромская, Курская и Тверская области. Дополнительные средства получит Белгородская область.

Возможно, на решение повлияла ситуация со строительством станции умягчения воды. Напомним, подрядчик, после получения крупного аванса, прекратил работы. Сам объект недавно решили законсервировать. Станцию должны были сдать ещё в минувшем году.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования