Правительство России отняло у Орловщины деньги на чистую воду

Федеральные субсидии перераспределили в пользу других регионов.

Кабинет министроов перераспределил субсидии, запланированные в рамках федерального проекта «Чистая вода». Речь идёт о средствах, выделяемых на следующий год.

10 субъектов получат дополнительные средства в размере 1,4 миллиарда рублей. 16 регионов, наоборот, лишились уже ожидаемых субсидий — всего около 1,6 миллиардов рублей.

В последней группе оказалась и Орловская область. Федеральное правительство решило не выделять нашему субъекту 109 миллионов 358 тысяч 800 рублей — вопреки изначальным планам.

Из наших соседей по ЦФО субсидий лишились Московская, Калужская, Костромская, Курская и Тверская области. Дополнительные средства получит Белгородская область.

Возможно, на решение повлияла ситуация со строительством станции умягчения воды. Напомним, подрядчик, после получения крупного аванса, прекратил работы. Сам объект недавно решили законсервировать. Станцию должны были сдать ещё в минувшем году.

ИА «Орелград»