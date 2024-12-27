Эксперты отказались исключать дом Медведева из списка памятников

Документы не подтвердили, что исторический дом утрачен полностью.

Любопытную экспертизу провели три эксперта из Санкт-Петербурга и Новосибирска. Им предложили оценить проект исключения из единого государственного реестра памятников истории и культуры народов РФ объекта культурного наследия регионального значения «Дом, где прошли последние часы жизни командира рабочего полка Медведева Михаила Григорьевича», 14 октября 1919 г.». Он расположен в Орле на улице Новикова. На государственную охрану этот дом был принят в 1993 году как мемориально-ценный объект «в связи с пребыванием в нем с 13 на 14 октября 1919 года исторической личности – российского революционера, руководителя и организатора коммунистического отряда Орловской губернии».

В обоснование идеи о лишении дома статуса памятника было заявлено, что «в настоящее время дом видоизменен: демонтированы деревянная реечная обшивка и резные оконные наличники, сруб первого этажа обложен кирпичом, цоколь облицован фасадной плиткой для наружкой отделки, на месте сеней выполнен современный одноэтажный кирпичный пристрой». Однако эксперты пришли к выводу, что перечисленные изменения жилого дома по улице Новикова, повлиявшие на его исторический облик, не отменяют мемориальную ценность объекта, утвержденную решением Малого Совета Орловского областного Совета народных депутатов от 6 июля 1993 года.

Экспертная комиссия также пришла к выводам о том, что «отсутствуют документы, опровергающие исторический факт последнего допроса командира рабочего полка Медведева Михаила Григорьевича 14 октября 1919 года в исследуемом объекте, на основании которых можно было сделать вывод об утрате историко-культурной ценности объекта». Отсутствуют документы, подтверждающие или опровергающие факт полной перестройки, демонтажа или постройки нового здания на старом месте подтверждающие полную физическую утрату исследуемого объекта.

Отсутствуют документы, подтверждающие законность проведения работ по отделке и достройки дома, о проверках, проводившихся прокуратурой на основании заявления по поводу законности или незаконности проведения ремонтно-строительных работ, о проведении осмотров дома представителями государственного органа по охране объектов культурного наследия с целью выяснения причин изменения исторического облика. Нет документов, подтверждающих реакцию госоргана по охране объектов культурного наследия на действия собственника дома по изменению исторического облика. В результаты эксперты выдали отрицательное заключение, заявив о невозможности исключения указанного дома из реестра памятников истории.

Михаил Медведев 30 сентября 1919 года был назначен командиром Первого Коммунистического полка. В ночь с 12 на 13 октября 1919 года полк был поднят по тревоге и занял позиции по левому берегу реки Цон. В течение 13 октября полк отражал атаки деникинских войск. Позднее был получен приказ о переходе на новые позиции в районе реки Сухая Орлица. По одной из версий, в ночь с 13 на 14 октября Медведеву вручили ложный пакет, по которому ему следовало явиться в штаб, располагавшийся в деревне Некрасовка.

Прибыв туда, Медведев обнаружил там деникинцев, пытался скрыться, но на Наугорской дороге в трех километрах от города его догнали и обезоружили. В доме на улице Новикова размещался «штаб белых». Медведев был доставлен туда на допрос, держался мужественно и стойко. Известны его слова: «Прекратите канитель, бросьте, ничего вы от меня не добьетесь. Я коммунист и знаю, за что умру». В 2 часа ночи 14 октября 1919 года после допроса Медведев был расстрелян в овраге.

После освобождения Орла частями Красной армии, 25 октября 1919 года Медведева похоронили в сквере Братских могил, а позднее перезахоронили на Троицком воинском кладбище. 3 ноября 1922 года Орловский районный комитет Всероссийского союза рабочих металлистов принял решение о присвоении одному из старейших в городе заводов имени Медведева. В начале 1930-х гг. на карте Орла появились переулок и улица имени Медведева. По решению областного исполкома от 25 мая 1954 года дом по улице Новикова был отмечен мемориальной доской. В ноябре 1961 года был открыт памятник Медведеву на городской площади, носящей его имя.

ИА «Орелград»