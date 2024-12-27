Комнаты матери и ребенка создадут в орловских вузах

Областные власти утвердили программу поддержки семей.

Губернатор Андрей Клычков в новой редакции утвердил региональную программу по повышению рождаемости. Ее действие продлено по 2030 год включительно. Принята она для достижения целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи», установленной указом президента Владимира Путина.

Одна из подпрограмм устанавливает меры поддержки орловских семей. В частности, ею предусмотрено создание в вузах групп кратковременного пребывания, комнат матери и ребенка для детей до 3 лет из студенческих семей, где оба или один родитель обучается в данном учебном заведении по очной форме. Планируется, что в 2025 году услугами таких комнат воспользуются 200 семей, в 2026 году – 210 семей, в 2027 году – 220 семей. Также программой предусмотрено создание в женских консультациях служб, обеспечивающих подготовку семьи к рождению ребенка, патронаж в решении жизненных ситуаций с привлечением всех инструментов поддержки семьи, в том числе в целях профилактики негативного выбора при беременности. Здесь целевые индикаторы таковы: 2025 год – 723 семьи, 2026 год – 651 семья, 2027 год – 590 семей.

Кроме того, документом планируется обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения (включая необходимые генетические и гормональные обследования, не предусмотренные системой обязательного медицинского страхования), создание пунктов проката предметов первой необходимости для новорожденных (коляски, кроватки, пеленальные столики и др.) для студенческих и молодых семей, одиноких матерей.

Предусмотрена организация кратковременного присмотра и ухода за детьми до 3 лет в учреждениях социального обслуживания, а также на дому. Речь идет о проекте «социальная няня», прежде всего, для студенческих и многодетных семей. Имеются и финансовые меры поддержки, в том числе: компенсация не менее 50 процентов стоимости обучения в организациях среднего профессионального образования и высшего профессионального образования одного из детей многодетной семьи; единовременная выплата в размере не менее 100 тысяч рублей при постановке на учет по беременности женщине, обучающейся по очной форме обучения.

ИА «Орелград»