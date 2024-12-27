Орловские поисковики побывали на Халхин-Голе и нашли останки 108 бойцов

Итоги поискового сезона подвели в Орле.

Поисковое движение России озвучило итоги прошедшего сезона. Сообщается, что в 2024 году Орловским региональным отделением этого движения было проведено 18 полевых поисковых экспедиций, в том числе три – обучающих. В течение года орловские поисковики обнаружили и эксгумировали останки 108 бойцов и командиров Красной армии, погибших на территории Орловской области. По традиции, местным поисковикам активно помогали их коллеги из других регионов. В целом за год в экспедициях на орловской земле приняли участие более 200 человек из восьми регионов.

«Впервые делегация Орловского регионального отделения приняла участие в международной экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе», – информирует Поисковое движение России. – В очередной раз поисковикам региона удалось поучаствовать в экспедиции на реке Халхин-гол в Монголии, где летом 1939 года шли ожесточенные сражения между советско-монгольскими войсками и японскими милитаристами. Также приняли участие в мемориальных мероприятиях в Улан-Баторе с участием президента Владимира Путина, где удалось с ним немного пообщаться, и он высоко оценил работу поисковиков по сохранению исторической памяти».

Отдельно в движении отмечают вклад поисковиков в патриотическое воспитание молодежи и увековечивание исторической памяти о Великой Отечественной войне. Многие поисковые организации создали собственные музеи, фонды которых пополняются с каждой новой полевой экспедицией. В частности, поисковые музеи действуют в молодежном поисковом объединении «Огненная дуга», военно-историческом поисковом клубе «Батальон» из города Орла, военно-историческом клубе «Орловский рубеж» из Мценска, в поисковых отрядах «Память» из Дмитровска и «Подвиг» из Ливен.

В 2024 году в поисковых музеях регионального отделения было проведено более 130 экскурсий для школьников и студентов, в целом эти музеи посетили свыше 3000 человек. Кроме того, за год поисковики провели более 80 выездных мероприятий в учебных заведениях, в том числе выставки, уроки мужества и показы документальных фильмов. Тем временем руководители поисковых отрядов «Факел» Наталья Бодрова и «Хранитель» Алексей Бодров вместе со студентами и педагогами Орловского государственного института культуры посетили Никольскую среднюю школу Троснянского района.

«Поговорили с ребятами о прошлом и настоящем: о боевых действиях, происходивших на территории Орловской области в годы Великой Отечественной войны, о работе поисковых отрядов, познакомили с предметами вооружения и снаряжения тех времен, – сообщили в ОГИК. – Особое место отвели специальной военной операции. Сделали акцент на важности писем, которые школьники пишут защитникам и оказываемой гуманитарной помощи нашим военнослужащим. В конце мероприятия учащиеся смогли подержать в руках ценные артефакты и получить ответы на интересующие их вопросы».

ИА «Орелград»