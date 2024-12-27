ГАИ Орловской области опубликовало график работы в праздники

Учреждение будет работать два дня.

Это 3 и 4 января. В эти дни посетители смогут прийти в подразделения Госавтоинспекции Орловской области для решения вопросов и получения услуг.

Это можно будет сделать с 08:30 до 15:00.

Однако для этого потребуется предварительная запись. Осуществить процедуру можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru). Также записаться можно непосредственно в подразделениях – через терминал системы управления электронной очередью.

Напомним, новогодние и рождественские длинные выходные продлятся с 29 декабря по 8 января включительно.

Ранее о работе в праздники рассказали в пресс-службе МФЦ Орловской области.

ИА «Орелград»