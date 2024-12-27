Генеральный директор ООО «Знаменский СГЦ».

Знаменский СГЦ является одним из крупнейших системообразующих предприятий не только нашего региона, но и входит в ТОП основных производителей свинины в России. Это проект агрохолдинга “Эксима” и “Микояновского мясокомбината” на территории Орловской области в рамках государственной программы “Развитие агропромышленного комплекса России”.

В 2024 году общий объем инвестиций в модернизацию действующего производства ожидался на уровне 250 млн рублей. Свыше 3000 жителей региона обеспечены рабочими местами. Чистая прибыль компании в 2023 году составила 3,4 млрд рублей (по данным kartoteka.ru). 19 декабря состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» 2024 года. Продукция ООО «Знаменский СГЦ» получила высокую оценку. У таких успехов есть и обратная сторона: селяне жалуются, что вынуждены искать чистый воздух в городе.

Климова Елена Николаевна возглавила проект первого в России генетического центра «Знаменский СГЦ» в Орловской области в 2005 году.

В 1999 году назначена на должность заместителя генерального директора, а в 2001 — на должность первого заместителя генерального директора АВК «Эксима».

В акционерной внешнеэкономической компании «Эксима» работает с 1992 года.

В 1985 году окончила Московский государственный университет. В 2000 защитила кандидатскую диссертацию по экономике.

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