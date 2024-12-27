Геодезические пункты времен Сталина нашли на Орловщине

Считавшиеся утраченными пункты обнаружили сотрудники орловского Росреестра.

Как сообщает пресс-служба Управления Росреестра по Орловской области, приятная для ведомства находка была сделана в ходе инвентаризации пунктов государственной геодезической сети (ГГС). Сотрудники ведомства неожиданно обнаружили пункты, которые много лет числились утраченными. Они были установлены еще во времена правления Иосифа Сталина, до начала Великой Отечественной войны.

«Это пункты государственных сетей «Голдаево» Знаменского района Орловской области, «2472 возле станции Оптуха», «1587 возле станции Становой Колодезь» Орловского муниципального округа и «559 – п. Кубань Верховского района» Верховского района. Некоторые из них были установлены еще в 1939 году», – сообщила начальник отдела землеустройства, мониторинга земель, геодезии и картографии Управления Росреестра Татьяна Малаева.

В пресс-службе ведомства пояснили, что закладка государственных геодезических сетей в СССР стартовала именно в 1930-е годы. А последняя массовая установка ГГС проводилась в 1970-1980-х годах. Считается, что в Орловской области должно действовать около 900 пунктов геодезических сетей. В рамках мониторинга их сохранности, стартовавшего в марте 2022 года, специалистами регионального Росреестра было обследовано 835 пунктов.

Только в 2024 году было проведено 209 обследований. До последнего времени считалось, что 109 пунктов утрачено полностью, а 102 пункта – повреждено. И вот теперь выяснилось, что некоторые считавшиеся утраченными пункты, возведенные в сталинские времена, действуют до сих пор. В Управлении Росреестра напоминают о том, что геодезические пункты относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства.

«Сохранение геодезических пунктов играет важную роль при решении оборонных, научных и хозяйственных задач, – информирует ведомство. – Уничтожение, повреждение или снос пунктов ГГС влечет наложение административного штрафа на граждан до 10 тысяч рублей, на должностных лиц – до 50 тысяч рублей, на юридических лиц – до 200 тысяч рублей».

ИА «Орелград»