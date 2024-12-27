Книгу памяти героев СВО учредили в Орле

В городе увековечат имена погибших героев специальной военной операции.

Администрация города Орла учредила Книгу памяти погибших и умерших героев специальной военной операции «Вечная память Героям России». Решение принято, в том числе, для сохранения исторической памяти, воспитания сознательной патриотической любви к Родине, формирования гражданского чувства патриотизма, гордости за свою Родину и ее защитников. В Книгу памяти будут включаться сведения и воспоминания о погибших и умерших участниках специальной военной операции, которые жили или были похоронены на территории города Орла.

«Книга памяти является сборником, содержащим сведения и воспоминания о Героях, – говорится в постановлении мэрии. – Сведения о погибших (умерших) Героях специальной военной операции могут предоставляться супругом, супругой, близкими родственниками (детьми, родителями, усыновленными, усыновителями, родными братьями и родными сестрами, внуками, дедушками, бабушками) либо иными лицами, владеющими запрашиваемой информацией».

За ведение Книги памяти будет отвечать управление социальной поддержки населения, опеки и попечительства администрации города Орла. Ее выпустят в печатном и электронном виде. Электронная версия книги будет размещена на официальном портале мэрии, а е печатные копии будут переданы в музеи, библиотеки и учебные заведения города Орла. Из описания следует, что Книга памяти имеет прямоугольную форму. На лицевой стороне располагается наименование «Книга Памяти погибших (умерших) героев специальной военной операции «Вечная память Героям России».

Листы выполняются из плотной белой мелованной бумаги формата А4. Каждому герою СВО будет отведено до двух отдельных листов. Обязательной публикации подлежат имя героя, годы его жизни, место рождения, дата и место мобилизации или заключения контракта, воинское звание, военная специальность, место службы, награды, особые заслуги, сведения о том, кем работал до СВО, автобиографические данные, в том числе повествование о судьбе героя, месте его гибели и захоронения, о его подвигах, воспоминания о нем родственников. Сведения и воспоминания о героях с 25 декабря уже начали принимать в мэрии, приниматься они будут бессрочно.

ИА «Орелград»