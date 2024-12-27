Мэрия Орла настаивает на незаменимости частных перевозчиков

27.12.2024 | 7:30 Новости, Транспорт

Чиновники считают, что сделать весь общественный транспорт муниципальным невозможно.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Любопытный диалог состоялся в официальной группе “Орёлграда” “ВКонтакте”.

Один из пользователей предложил решить проблему с общественным транспортом в городе, отдав всю сферу в распоряжение муниципального “Трамвайно-троллейбусного предприятия”. Напомним, что оно распоряжается не только электротранспортом, но и автобусами.

Однако в Администрации Орла с этим не согласились. Орловцу ответили с официального аккаунта мэрии. “Если частные перевозчики перестанут обслуживать городские маршруты, то за этим последует большое увеличение интервалов движения, а также последует большое увеличение пассажиропотока, и МУП “ТТП” не справится с данной ситуацией”, – пояснили представители городских властей.

Тем не менее, это не убедило пользователя, который напомнил об успешной работе “ПАТП-1” (муниципального пассажирского автотранспортного предприятия). В 2021-м году этот МУП был ликвидирован.

vk.com/orelgrad1

ИА “Орелград”


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