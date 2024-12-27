Лежнев в СИЗО исписал три пачки бумаги

Так активно советник губернатора Орловской области готовится к своей защите.

Сергей Лежнев рассказал «Орловским новостям» о том, как проходят его дни в следственном изоляторе.

По словам советника, он достаточно легко и быстро адаптировался к условиям СИЗО. Первые пять месяцев он провёл в обычной камере в одиночестве, затем его перевели на специальный блок (с другими условиями содержания и охраны). Однако сам Лежнев при этом большой разницы не заметил. Правда, ему не удалось забрать с собой на спецблок телевизор.

Претензий к еде у Лежнева нет. «Кормят хорошо, вкусно и достаточно», – признался он.

Также советник рассказал, что активно читает книги. За примерно полгода, проведённых в СИЗО Орла, он прочёл до 80 произведений из местной библиотеки. В том числе, немало произведений, связанных с темой Великой Отечественной войны — например, воспоминания Жукова и Судоплатова.

Однако 70% времени Лежнева уходит на разбор его уголовного дела. Причём — письменный. «Работаю по своей защите. Чтобы было понятно, я исписал почти три пачки бумаги», – рассказал советник Клычкова.

Чиновник продолжает активно настаивать на своей полной невиновности. «Я не преступник, а всё остальное мы докажем и доказываем. Вы это слышите в суде. Я говорил и повторю: нет никаких преступлений, просто нет», – высказался Лежнев.

Напомним, по последним данным, пока что советнику Клычкова предъявлены обвинения по двум эпизодам — о хищениях на строительстве орловских мостов и о закупках для областной больницы. Ещё по двум делам (о мошенничестве с командировками на СВО и о создании преступной группы) он проходит как подозреваемый.

ИА «Орелград»