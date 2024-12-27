Мэр Орла возглавил армию Дедов Морозов

Юрий Парахин примерил костюм новогоднего волшебника.

Сегодня в Орле состоялся традиционный парад Дедов Морозов и Снегурочек. В нём приняли участие около 70 пар этих новогодних персонажей.

Праздничный парад прошёл по Александровскому мосту, улице и площади Ленина. Одним из его участников стал мэр Орла Юрий Парахин.

Парад — не просто развлекательное мероприятие. Перед Новым годом его участники и участницы будут поздравлять с праздником детей, входящих в определённые социальные категории.

В этом году Деды Морозы и Снегурочки заедут в гости примерно к 2 тысячам мальчиков и девочек. Примерно половина этих детей — из семей участников СВО либо с ограниченными возможностями здоровья.

Об этом сам Юрий Парахин рассказал в социальных сетях.

«Эту акцию мы начали в 20-м году. С нами тогда было около 10 пар. Ну и сегодня вы видите — это целая армия Дедов Морозов. Как можно это оценить? Это наша культура и состояние души», – рассказал мэр.

ИА «Орелград»