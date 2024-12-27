ТОП влияния: Игорь Боханцев (5)

Генеральный директор ООО «Авангард-Агро-Орел».

Боханцев Игорь Васильевич возглавил компанию летом 2024 года.

Аграрный холдинг «Авангард-Агро-Орёл» – один из крупнейших сельхозпроизводителей в России. Бенефициар – АО «Авангард-Агро» также зарегистрирован на Орловщине, входит в перечень системообразующих организаций, утвержденный правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики. (Площадь сельхозугодий в Черноземье превышает 450 тыс. га, из них четверть в 18 районах Орловской области).

По данным kartoteka.ru, чистая прибыль ООО «Авангард-Агро-Орел» в 2023 году – 4 млрд рублей. Среднесписочная численность персонала – 1308 человек.

С 2002 года Игорь Боханцев руководил ЗАО «Колпнянское», с 2023 – ЗАО «Алсико-Орел», с 2007 – ООО и ЗАО «Нетрубеж». В настоящий момент все компании ликвидированы.

В 1995 году окончил Орловский сельскохозяйственный институт.

Родился 4 августа 1973 года в деревне Белый Колодезь Колпнянского района.

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