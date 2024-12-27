Суд поручил обеспечить орловчанку-инвалида лекарством и медизделиями

Дело рассмотрели в Советском районном суде Орла.
Права пожилой женщины защитила прокуратура Орловской области.
76-летняя жительница областного центра официально признана инвалидом. Она состоит на диспансерном наблюдении в поликлинике №3.
Врач выписал ей рецепты на бесплатное лекарство и медицинские изделия. Однако женщина не получила необходимое.
В итоге прокуратура, защищая права инвалида, направила соответствующий иск в суд. Ответчиком выступал Департамент здравоохранения Орловской област.
Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил требования.
«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в надзорном ведомстве.
ИА «Орелград»