Суд поручил обеспечить орловчанку-инвалида лекарством и медизделиями

Дело рассмотрели в Советском районном суде Орла.

Права пожилой женщины защитила прокуратура Орловской области.

76-летняя жительница областного центра официально признана инвалидом. Она состоит на диспансерном наблюдении в поликлинике №3.

Врач выписал ей рецепты на бесплатное лекарство и медицинские изделия. Однако женщина не получила необходимое.

В итоге прокуратура, защищая права инвалида, направила соответствующий иск в суд. Ответчиком выступал Департамент здравоохранения Орловской област.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»