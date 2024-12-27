Суд поручил обеспечить орловчанку-инвалида лекарством и медизделиями

27.12.2024 | 10:50 Медицина, Новости

Дело рассмотрели в Советском районном суде Орла.

Фото: ИА «Орелград»

Права пожилой женщины защитила прокуратура Орловской области.

76-летняя жительница областного центра официально признана инвалидом. Она состоит на диспансерном наблюдении в поликлинике №3.

Врач выписал ей рецепты на бесплатное лекарство и медицинские изделия. Однако женщина не получила необходимое.

В итоге прокуратура, защищая права инвалида, направила соответствующий иск в суд. Ответчиком выступал Департамент здравоохранения Орловской област.

Суд согласился с позицией прокурора и удовлетворил требования.

«Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры», – добавили в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»


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