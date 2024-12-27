На ливенском сахарном заводе нашли боеприпасы времён ВОВ

Их изъяло и обезвредило МЧС.

Это произошло накануне. На заводе, расположенном в Ливенском районе, нашли шесть мин и гранат времен Великой Отечественной войны.

Для их изъятия на место выезжали сотрудники группы специальных работ областной спасательной службы. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области. Боеприпасы успешно обезвредили.

Всего в этом году орловские взрывотехники уничтожили около 900 взрывоопасных предметов военных лет.

Накануне орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 11 раз. Четыре выезда пришлись на пожары, остальные — на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»