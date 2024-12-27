На ливенском сахарном заводе нашли боеприпасы времён ВОВ

27.12.2024 | 12:06 Новости, Происшествия

Их изъяло и обезвредило МЧС.

Фото: ИА “Орелград”

Это произошло накануне. На заводе, расположенном в Ливенском районе, нашли шесть мин и гранат времен Великой Отечественной войны.

Для их изъятия на место выезжали сотрудники группы специальных работ областной спасательной службы. Об этом сообщили в Управлении МЧС по Орловской области. Боеприпасы успешно обезвредили.

Всего в этом году орловские взрывотехники уничтожили около 900 взрывоопасных предметов военных лет.

Накануне орловские подразделения МЧС выезжали на вызовы 11 раз. Четыре выезда пришлись на пожары, остальные — на другие виды происшествий.

ИА «Орелград»


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