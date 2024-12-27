На Орловщине нашёлся последний «Земский фельдшер»

Программа этого года полностью выполнена.

Последним участником 2024-го стал фельдшер скорой медицинской помощи из города Ливны. Об этом сообщает Департамент здравоохранения Орловской области.

План по программе «Земский доктор» закрыли ещё раньше.

В итоге в этом году в районные больницы устроились 34 земских доктора и 13 земских фельдшеров. Лидерами по привлечению кадров стали Плещеевская и Мценская ЦРБ.

В Плещеевскую пришли на работу 8 специалистов — три педиатра, три врача ультразвуковой диагностики, хирург, уролог и терапевт. Во Мценской больнице укомплектовали команду анестезиологов-реаниматологов, а в поликлинику при ЦРБ устроились кардиолог и оториноларинголог.

Также заметно пополнила штаты Свердловская ЦРБ. С этого года здесь трудятся невролог, акушер-гинеколог и рентгенолог.

Благодаря программе «Земский фельдшер» 9 районных больниц укомплектовали свои фельдшерско-акушерские пункты. Здесь лидерами по количеству привлечённых кадров стали Колпнянский и Новосильский районы.

Напомним, что в поликлинике Мценской ЦРБ продолжается ремонт, затянувшийся уже на год и зашедший в тупик.

ИА «Орелград»