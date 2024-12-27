Определен перечень объектов с налогообложением по кадастровой стоимости

27.12.2024 | 15:26 Новости, Экономика

Приказ издан департаментом госимущества Орловской области.

Фото: ИА «Орелград»

Документ № 1203 от 24 декабря 2024 года содержит перечень недвижимости, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с перечнем по ссылке. Всего 3781 объект в городах и сельских населенных пунктах.

Виды недвижимого имущества, подлежащие налогообложению по кадастровой стоимости:

  • Административно-деловые и торговые центры, а также помещения в них.
  • Нежилые помещения, предназначенные или фактически используемые для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ обязан не позднее 1-го числа очередного налогового периода определить и направить Перечень в налоговые органы, а также разместить список на официальном сайте.

Определение вида фактического использования зданий и помещений осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.

ИА “Орелград”


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Орелград. 2024 год

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