Определен перечень объектов с налогообложением по кадастровой стоимости

Приказ издан департаментом госимущества Орловской области.

Документ № 1203 от 24 декабря 2024 года содержит перечень недвижимости, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 1 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость. Все заинтересованные лица могут ознакомиться с перечнем по ссылке. Всего 3781 объект в городах и сельских населенных пунктах.

Виды недвижимого имущества, подлежащие налогообложению по кадастровой стоимости:

Административно-деловые и торговые центры, а также помещения в них.

Нежилые помещения, предназначенные или фактически используемые для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания.

Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ обязан не позднее 1-го числа очередного налогового периода определить и направить Перечень в налоговые органы, а также разместить список на официальном сайте.

Определение вида фактического использования зданий и помещений осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.

ИА “Орелград”