В Орле беременная с диабетом провела одиночный пикет

Инна Пржевальская вышла с плакатом к зданию правительства Орловской области.

Также её поддержала ещё одна женщина с таким же диагнозом – Маргарита Ростовцева. Жительницы Орла требовали от властей обеспечить их бесплатным инсулином.

Отметим, что чиновники услышали требования. Инну и Маргариту срочно пригласили на беседу в Департамент здравоохранения Орловской области.

Как сообщает «Орёлтаймс», женщин должны обеспечить всем необходимым уже сегодня.

Ранее Пржевальская обращалась со своей проблемой к губернатору Клычкову. Он передал данные в депздрав. Затем орловчанке пообещали решить её проблему в двадцатых числах декабря.

«Вчера я снова поехала в аптеку, из 10 наименований мне дали только одно. Инсулин мой так и не выдали, предложив другой, но я отказалась, так как не могу рисковать ни собой, ни ребёнком, меняя препарат», — пояснила Инна.

При этом в ходе прямого эфира Клычков объяснил проблемы с поставками лекарства бюрократическими загвоздками. «Инсулин закупается не просто по желанию, он закупается по медицинским показаниям. У нас 1883 человека с диагнозом «сахарный диабет первого типа». Там есть и федеральные, и региональные льготники. На основании заявок от медицинских учреждений и формируется бюджет. Исходя из него и финансируют», – рассказал губернатор.

Напомним, завтра в Орловской области депздрав проведёт прямую линию по бесплатным лекарствам.

ИА «Орелград»