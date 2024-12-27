В Орле школа №14 открылась после ремонта

Здесь обучаются около 380 детей с ограниченными возможностями.

Сегодня все они вернулись в родные стены. Также в обновлённое здание школы возвратились 64 штатных педагога.

Ремонт начался в апреле. Он обошёлся в 95 миллионов рублей. По итогам работ здание капитально обновилось. Например, здесь появился дополнительный туалет.

Также для учреждения приобрели новое оборудование — мебель, технику для занятий, пароконвектомат (для пищеблока школы).

В открытии участвовал губернатор Андрей Клычков и спикер областного совета Леонид Музалевский. «Полностью обновлённая школа», – подвёл итог губернатор.

В планах на ближайшее будущее — благоустроить территорию, прилегающую к учебному учреждению, сообщает телеканал «Первый областной».

ИА «Орелград»