Орловцы все чаще пишут электронные письма Дедушке Морозу

Жители Орловской области значительно активнее обращаются к новогоднему волшебнику в 2024 году.

По данным МегаФона (на основе обезличенного трафика), использование электронных сервисов для отправки писем Деду Морозу увеличилось на 96%. Их начинают отправлять с ноября, а в начале декабря интерес возрастает. Наиболее активно письма отправляются по четвергам и средам.

Орловцы не только пишут письма, но и посещают резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, где в этом году потратили в 2,4 раза больше трафика, чем в прошлом. Число гостей из Орловской области увеличилось на 50%. Во время поездок они активно делятся фото, расходуя в среднем 426 Мбайт интернет-трафика, что достаточно для отправки более 120 фотографий.

ИА “Орелград”