ТОП влияния: Виктор Линник (4)

Президент ООО «Агропромышленный холдинг «Мираторг».

В Орловской области агрохолдинг реализует проекты мясного скотоводства, растениеводства и семеноводства, производства кормов, а также часть межрегионального проекта по производству свинины. В регионе действуют комбикормовый и масло-эстракционный заводы, а также фермы и откормочная площадка для КРС, производственные базы для обслуживания с/х техники, свиноводческие комплексы и селекционно-семеноводческий центр. Численность сотрудников «Мираторга» в Орловской области превысила в 2024 году 3 тысячи человек.

На территории особой экономической зоны «Орел» в 2023 началось строительство завода «Гранд Фрайз» — совместного предприятия по глубокой переработке картофеля агрохолдинга «Мираторг» и компании «Вкусно – и точка». Суммарный объем инвестиционного проекта составит 19,2 млрд рублей. Анонсировано более 300 новых рабочих мест. Заявленный объем продукции – 120 тыс. тонн в год. Запуск предприятия намечен на II квартал 2025 года. Также строится картофелехранилище.

Линник Виктор Вячеславович занимается вопросами стратегического развития, планирования деятельности предприятий компании, развития новых направлений бизнеса, взаимодействия с государственными структурами и общественными организациями.

«Мираторг» совместно с братом Александром Линником основали в 1995 году. Начали с торговли импортными продуктами питания. Когда среди национальных приоритетов объявили развитие аграрного сектора, вложились в строительство свинокомплексов.

С 1989 года по 1992 год работал инженером-конструктором в ИВТ «Особое конструкторское бюро» АН СССР и на малом предприятии «Плазменные процессы».

В 1987 году окончил Московский энергетический техникум, по специальности инженер-энергетик.

«Орелград» подготовил свою версию рейтинга влияния, учитывая не только достижения, но и провалы, негативное воздействие на развитие региона. Всех участников ТОП-50 можно увидеть по ссылке.