На Орловщине проведут горячую линию по обеспечению лекарствами

27.12.2024 | 13:00 Медицина, Новости

Орловцы активно жаловались Владимиру Путину на подобные проблемы.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области (иллюстративное)

Горячую линию организует Департамент здравоохранения Орловской области — по поручению губернатора Андрея Клычкова.

Она заработает завтра с 11 часов. Звонки принимаются на номер 47-53-47.

Сотрудники департамента ответят на вопросы, связанные с обеспечением граждан лекарственными средствами в декабре 2024-го и январе 2025-го.

Напомним, что тема нехватки лекарств (в том числе, инсулина) стала в декабре одной из самых актуальных — причём не только на эфирах губернатора, но и на прямой линии с Владимиром Путиным. Он вошёл в топ-5 самых злободневных тем для нашей области. Также орловцы обогнали другие регионы по числу вопросов о медицине.

ИА «Орелград»


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