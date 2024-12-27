На Орловщине проведут горячую линию по обеспечению лекарствами

Орловцы активно жаловались Владимиру Путину на подобные проблемы.

Горячую линию организует Департамент здравоохранения Орловской области — по поручению губернатора Андрея Клычкова.

Она заработает завтра с 11 часов. Звонки принимаются на номер 47-53-47.

Сотрудники департамента ответят на вопросы, связанные с обеспечением граждан лекарственными средствами в декабре 2024-го и январе 2025-го.

Напомним, что тема нехватки лекарств (в том числе, инсулина) стала в декабре одной из самых актуальных — причём не только на эфирах губернатора, но и на прямой линии с Владимиром Путиным. Он вошёл в топ-5 самых злободневных тем для нашей области. Также орловцы обогнали другие регионы по числу вопросов о медицине.

ИА «Орелград»