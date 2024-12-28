Десятки солдат и сержантов подготовили в ОГУ

Военный учебный центр при ОГУ подвел итоги уходящего года.

Итоги военной подготовки за 2023-2024 годы обнародовал Орловский государственный университет имени Тургенева. Напомним, после начала СВО в этом вузе был создан Военный учебный центр, объявивший о наборе курсантов. По словам начальника этого центра, полковника Максима Христофорова, за два прошедших набора на военно-учетную специальность «сержант запаса» было подано 155 заявлений, успешно прошли отбор 69 человек. На специальность «солдат запаса» было подано 91 заявление, 72 человека были зачислены.

«Напомним, ВУЦ проводит обучение студентов по программам военной подготовки сержантов и солдат запаса, граждан Российской Федерации, обучающихся в вузе по очной форме обучения по основным образовательным программам высшего профессионального образования, в интересах главного командования сухопутных войск, – пояснили в ОГУ. – Студенты обучаются в ВУЦ один раз в неделю, что позволяет им осваивать военно-учетную специальность без отрыва от основной образовательной программы».

Курсантов обучают тактической, подготовке, инженерной, военно-медицинской, разведывательной подготовке. По завершении обучения курсанты должны пройти учебные сборы, которые станут для них своего рода экзаменами. На сборах они должны не только продемонстрировать полученные ими знания и умения, а также принять военную присягу. В вузе подчеркнули, что первый набор курсантов сделает это уже в 2025 году.

«В целях изучения проблемных вопросов военной подготовки и обмена опытом сотрудники Военного учебного центра посетили военные учебные центры в Брянске, Курске, Смоленске, Санкт-Петербурге, Красноярске. Основные усилия в деятельности Военного учебного центра направлены на сохранение и дальнейшее наращивание учебно-материальной базы развития и совершенствования системы профессиональной подготовки преподавателей», – добавил Максим Христофоров.

К слову, среди руководства военного центра имеются ветераны СВО. Так, курсантам был представлен начальник учебной части Военного учебного центра подполковник Сергей Румянцев, участвовавший в боевых действиях в Сирии и в специальной военной операции в Украине, за что имеет ряд государственных наград. «Его практический опыт послужит отличным материалом для обучения курсантов ведению боевых действий и разработке стратегии в современных реалиях», – говорят в ОГУ.

ИА «Орелград»