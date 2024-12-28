После слов Путина в Орловской области подстегнут рождаемость

Список мероприятий по повышению рождаемости утвердили областные власти.

Правительство региона утвердило комплекс мероприятий региональной программы по повышению рождаемости в Орловской области. Принятие документа практически совпало по времени с важным заявлением, которое сделал президент Владимир Путин. Глава государства призвал увеличить рождаемость во всех регионах нашей страны. «Подчеркну, улучшение демографической ситуации, поддержка рождаемости и многодетности, повышение благосостояния российских семей – наша приоритетная общенациональная цель. В уходящем году многое было сделано для того, чтобы семья укрепила свой общественный авторитет и высокий статус», – говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Действие документа, принятого правительством Орловской области еще пару лет назад, а сейчас актуализированного, рассчитано по 2027 год включительно. Так, программой запланировано увеличение количества рождений за счет вспомогательных репродуктивных технологий, обеспечение бесплатного прохождения подготовительного этапа программы экстракорпорального оплодотворения, в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, создание мотивации на охрану репродуктивного здоровья.

В частности, планируется проведение встреч граждан с врачами-специалистами с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения простых орловцев к участию в обследовании репродуктивной системы, проведение обследований пациентов в возрасте 18–35 лет с целью определения патологии репродуктивной системы. В список включен анализ заболеваемости бесплодием и динамики изменения его структуры среди женского и мужского населения Орловской области, процедуры экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования.

На стимулирование рождаемости будут потрачены немалые деньги. Так, запланировано целый комплекс мер государственной поддержки многодетных семей. Например, гарантируется выплата в полном объеме регионального материнского (семейного) капитала в размере: 2025 год – 139 903,76 рубля; 2026 год – 139 903,76 рубля; 2027 год – 141 302,80 рубля. Выплата единовременного пособия многодетной семье на третьего ребенка предусмотрена в размере: 2025 год – 22 514,36 рубля; 2026 год – 22 739,5 рубля; 2027 год – 22 966,9 рубля.

Выплата на четвертого и последующих детей составит: 2025 год – 30 019,14 рубля; 2026 год – 30 319,33 рубля; 2027 год – 30 622,52 рубля. Кроме того, предусмотрена выплата ежемесячного пособия многодетной семье в размере: 2025 год – 525,33 рубля; 2026 год – 530,58 рубля; 2027 год – 535,89 рубля. По данным правительства региона, естественная убыль населения остается определяющим фактором демографических процессов в Орловской области. Основной причиной процесса депопуляции является превышение числа умерших над числом родившихся: за 2023 год – в 2,4 раза, за 2024 год – в 2,5 раза.

Коэффициент естественной убыли в расчете на 1000 человек населения в целом по Орловской области увеличился с минус 7,2 в 2019 году до минус 9,1 в 2023 году. По данному показателю Орловская область занимает 16-е место среди 18-ти регионов ЦФО. Значение данного коэффициента превышает аналогичный показатель в целом по России (-3,3 промилле) и по ЦФО (-4,0 промилле).

Суммарный коэффициент рождаемости в Орловской области сократился с 1,28 родившихся детей на 1 женщину в 2019 году до 1,17 – в 2023 году. Значение показателя по итогам 2023 года сложилось на 20,5 процента меньше, чем в целом по Российской Федерации (1,41) и на 12,0 % меньше, чем в ЦФО (1,31). Одними из основных причин данной негативной тенденции власти региона признают вступление в репродуктивный возраст малочисленного поколения женщин, рожденных в нестабильные 1990-е годы, а также откладывание рождения первого ребенка на более поздний период.

ИА «Орелград»