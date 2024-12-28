Губернатор будет принимать по четвергам

Областные власти определились с графиком приема граждан.

Губернатор Андрей Клычков утвердил график личного приема граждан членами правительства Орловской области на 2025 год, в том числе и график личного приема граждан в муниципальных образованиях. Решение принято в соответствии со статьей 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и Законом «О дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Орловской области». Членам правительства Андрей Клычков поручил своевременно информировать глав муниципальных образований о датах их визитов на места и о времени проведения личного приема граждан, который будет проводиться в зданиях местных администраций.

Также им предписано обеспечить рассмотрение обращений граждан, оперативно принимать меры по решению поставленных в них вопросов и устранению причин, вызывающих поступление жалоб и повторных обращений. Главам муниципальных образований рекомендовано разместить графики личного приема граждан губернатором и членами правительства Орловской области в зданиях администраций, что они уже начали делать, обеспечить информирование населения о дате и времени проведения личного приема, с использованием средств массовой информации. Организационное обеспечение также ложится на плечи местных властей.

Чиновников также обязали вести учет обращений, поступающих на личном приеме в муниципальных образованиях, и результатов их рассмотрения, ежеквартально представлять в администрацию губернатора и правительства Орловской области информацию о результатах проведения личного приема граждан в соответствующих муниципальных образованиях. Что касается графика личного приема в здании администрации региона, то Андрей Клычков будет принимать граждан ежемесячно, в каждый третий четверг с 14:00 до 15:00.

Вадим Тарасов, заместитель губернатора по планированию, экономике и финансам, будет вести прием в третий вторник каждого месяца с 15:00: Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора, каждую первую пятницу с 10:00; Олег Ревякин, заместитель губернатора по социальной политике – каждый второй вторник с 15:00; Ирина Патронова, заместитель губернатора по внутренней политике – каждую третью среду с 15:00; Сергей Борзенков, заместитель губернатора по развитию агропромышленного комплекса – каждую вторую пятницу с 10:00; Александр Шалимов, руководитель администрации губернатора – каждый второй четверг с 15:00. График утвержден и для руководителей департаментов, которые одновременно являются членами регионального правительства.

По данным администрации губернатора и правительства Орловской области, в третьем квартале 2024 года в адрес руководства региона поступило 2244 письменных обращения, в том числе 62 коллективных обращения. От жителей областного центра поступило 560 обращений, или 25 процентов от их общего количества. По социальному составу обратилось за указанный период: инвалидов по общему заболеванию – 70, многодетных и одиноких матерей – 18, участников боевых действий – 13.

ИА «Орелград»