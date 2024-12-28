В Орле строительство станции умягчения возобновят в 2026-м

28.12.2024 | 7:30 ЖКХ, Новости

Такие данные содержатся в официальных документах мэрии.

Начало строительства станции. Фото: Администрация Орла

Городская администрация внесла изменения в “Адресную инвестиционную программу”, рассчитанную на 2024-й – 2028-й годы.

Из неё становится ясно, что вопрос возобновления строительства станции умягчения воды отложен как минимум до 2026-го года. В следующем году на проект не выделят ничего.

В 2026-м запланировано выделение около 79 миллионов рублей, в 2027-м – примерно столько же, в 2028-м – около 113 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что федеральное правительство лишило Орловщину субсидий, ранее запланированных в рамках проекта “Чистая вода”. До этого сообщалось, что объект законсервируют. Кстати, процесс консервации тоже будет стоить денег – он обойдётся бюджету примерно в 700 тысяч рублей.

ИА “Орелград”


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