В Орле строительство станции умягчения возобновят в 2026-м

Такие данные содержатся в официальных документах мэрии.

Городская администрация внесла изменения в “Адресную инвестиционную программу”, рассчитанную на 2024-й – 2028-й годы.

Из неё становится ясно, что вопрос возобновления строительства станции умягчения воды отложен как минимум до 2026-го года. В следующем году на проект не выделят ничего.

В 2026-м запланировано выделение около 79 миллионов рублей, в 2027-м – примерно столько же, в 2028-м – около 113 миллионов рублей.

Накануне стало известно, что федеральное правительство лишило Орловщину субсидий, ранее запланированных в рамках проекта “Чистая вода”. До этого сообщалось, что объект законсервируют. Кстати, процесс консервации тоже будет стоить денег – он обойдётся бюджету примерно в 700 тысяч рублей.

ИА “Орелград”