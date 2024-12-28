Дружинникам будут присваивать баллы за раскрытые преступления

Губернатор обновил критерии оценки народных дружинников.

Губернатор Андрей Клычков внес изменения в указ о проведении ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности Орловской области» и «Лучший народный дружинник Орловской области». Решение принято для поддержания нормативной правовой базы Орловской области. В частности, в новой редакции губернатор утвердил шкалу критериев оценки общественного формирования правоохранительной направленности (ОФПН). Оценивать работу дружинников будут по балльной системе.

В частности, общественное формирование правоохранительной направленности получит всего один балл в случае, если оно насчитывает менее 10 человек. Далее количество баллов будет расти в зависимости от штатной численности: от 10 до 20 членов ОФПН – 2 балла, от 20 до 30 человек – 3 балла, от 30 до 40 человек – 4 балла, от 40 до 50 человек – 5 баллов, более 50 человек – 6 баллов. За каждого нового члена народной дружины организаторы конкурса будут добавлять еще по 2 балла.

Количество раскрытых с участием членов ОФПН преступлений будет оцениваться по 5 баллов за каждое раскрытое преступление. Также новая шкала оценки учитывает количество выявленных с участием членов ОФПН административных правонарушений и количество рейдовых мероприятий, проведенных с участием членов ОФПН. По количеству набранных баллов будет составляться рейтинговая таблица, и на ее основе будут выбираться победители указанных выше конкурсов.

К слову, председателем областной конкурсной комиссии по проведению ежегодного областного конкурса на звание «Лучшее общественное формирование правоохранительной направленности» и «Лучший народный дружинник» губернатор назначил Вадима Зыкова, начальника управления по обеспечению безопасности, законности, правопорядка и деятельности координационных органов администрации губернатора и правительства Орловской области.

Тем временем пресс-служба Управления МВД России по Орловской области сообщила, что почетные грамоты регионального УМВД были вручены руководителям народных казачьих дружин. Поощрили их за активное участие в охране общественного порядка. Награждение представителей казачества состоялось на XIV отчетном Круге Орловского отдельского казачьего общества Войскового казачьего общества «Центральное казачье войско». На нем присутствовали 186 выборных казаков всех 30 первичных казачьих обществ – хуторских, станичных и городского.

«За 11 месяцев текущего года члены казачьих обществ, в том числе народные дружинники из числа казаков более 500 раз привлекались для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности на территории обслуживания (в том числе, при проведении массовых мероприятий). С их участием пресечено 46 административных правонарушений. Кроме этого, члены казачьих обществ привлекались к участию в мероприятиях по профилактике немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди подростков и молодежи», – отмечает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

ИА “Орелград”