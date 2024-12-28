Клычков выдал Козлову жилищный сертификат

Орловского боксёра-юниора отметили за выдающиеся успехи.

Об этом сам губернатор рассказал в социальных сетях.

Платон Козлов получил сертификат на квартиру в Орле. Как пояснил Андрей Клычков, затраты на такое поощрение взяли на себя меценаты.

Известно, что одним из них стало ПАО «СЗ «Орелстрой». Его управляющий директор Владислав Гефель также участвовал в торжественной церемонии.

«Всегда приятно видеть, как талантливые орловцы покоряют мировые вершины. В момент, когда звучит гимн Российской Федерации и на пьедестале наш земляк, чувство гордости возникает не только у самого спортсмена и его тренера, но и у всей страны. Мы, как социально-ответственный бизнес, не могли не поддержать Платона. И надеюсь, что этот сертификат станет для него хорошим подспорьем. Уверен, это только начало его большого и успешного пути в спорте, и мы ещё станем свидетелями многих побед!» – высказался Владислав Гефель.

Козлов дважды становился победителем первенства мира по боксу среди юниоров. Такого результата орловец добился в 2023-м и в 2024-м годах.

В ноябре известный орловский спортсмен и тренер Эдуард Трояновский договорился с Андреем Клычковым о том, что Козлова будут возить по муниципальным образованиям Орловской области и знакомить с местной молодёжью — как с позитивным примером для подражания.

ИА «Орелград»