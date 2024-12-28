МЧС переходит на работу в усиленном режиме

28.12.2024 | 10:52 Общество

В Орловской области ежедневно на дежурство заступает более 350 сотрудников.

С 28 декабря 2024 года по 9 января 2025 года силы и средства Главного управления МЧС России по Орловской области работают в усиленном режиме для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия, сообщает пресс-служба ведомства.

Основное внимание уделяется обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, а также предупреждению чрезвычайных ситуаций в период новогодних праздников. Организовано дежурство инспекторов на объектах праздничных мероприятий и в жилом секторе, где проводится разъяснительная работа по пожарной безопасности, особенно среди социально незащищенных слоев населения. Организовано совместное патрулирование водных объектов инспекторами Госинспекции по маломерным судам, спасателями и сотрудниками полиции. Контроль за обстановкой осуществляется через единые дежурно-диспетчерские службы.

Орловцев призывают к осторожности: не оставляйте детей без присмотра, не применяйте газовые приборы для обогрева помещения, не перегружайте электросети, следите за состоянием дымоходов, не курите в постели. В случае возникновения происшествий немедленно звоните по телефонам «01», «101», «112». Телефон доверия ГУ МЧС России по Орловской области по 8(4862)76-17-78.

ИА “Орелград”


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