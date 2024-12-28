Гендиректора ООО «Еврокомплект» будут судить за уклонение от налогов

Сумма претензий серьёзная — около 56 миллионов рублей.

Мужчине вменяется уклонение от налогов в особо крупном размере (199 УК РФ, часть 2). Обвинительное заключение утвердил первый заместитель прокурора Орловской области Юрий Пахолков.

Как рассказали в надзорном ведомстве, по текущей версии обвиняемый занизил размеры прибыли компании. Для этого он включил в состав расходов фиктивные сделки с «фирмами-однодневками».

Так продолжалось с января 2018-го по июнь 2022-го. В итоге государство недосчиталось около 56 миллионов рублей налогов.

Уголовное дело рассмотрят в Железнодорожном районном суде города Орла.

ИА «Орелград»