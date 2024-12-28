Орловцам вручили 32 награды

Торжественная церемония состоялась в администрации региона.

В ней приняли участие губернатор Андрей Клычков, спикер областного совета Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Эдуард Голованев, сенаторы Вадим Соколов и Василий Иконников, депутат Государственной Думы Ольга Пилипенко и другие официальные лица.

Орловцам вручили 32 государственные и региональные награды. Так, по ордену Дружбы получили митрополит Орловский и Болховский Тихон и епископ Ливенский и Малоархангельский Нектарий.

Медали Ордена «За заслуги перед Отечеством второй степени» вручены Сергею Потёмкину, зампреду областного совета и главе комитета по бюджету, налогам и финансам, а также Леониду Шкаеву, автоматчику холодновысадочных автоматов ООО «Орловский сталепрокатный завод».

Несколько орловцев стали заслуженными работниками сельского хозяйства России. Почётного звания удостоились Иван Борисов и Леонид Сучков (ООО «АгроГард-Орел»), Николай Спиридонов (ЗАО «Славянское»), Владимир Шашков (глава КФХ).

Благодарность президента России объявлена Татьяне Мосиной, учителю гимназии №34 города Орла. Благодарственные письма президента вручены Екатерине Данилевской, главе областного департамента внутренней политики и развития местного самоуправления, а также Ольге Ершовой (председателю Новодеревеньковского районного отделения «Союза женщин России») и Людмиле Поповой (участнику регионального отделения той же организации).

Знак признания особых заслуг перед нашей областью «Гордость и слава Орловщины» вручён Сергею Бутову – руководителю группы компаний агропромышленного комплекса региона.

Также впервые в нашей области состоялось награждение медалью «За заслуги в развитии добровольчества (волонтёрства)». Ей отметили троих орловцев. Это Роман Морев (начальник 38-й пожарной части МЧС), Андрей Некрасов (руководитель областного отделения «Всероссийского студенческого корпуса спасателей») и Евгения Солоухина (глава областного отделения движения «Волонтёры культуры»).

Кроме того, в ходе торжественного мероприятия был вручён ряд других наград, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Орловской области.

ИА «Орелград»